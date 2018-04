Il centrocampista classe '93 della Fiorentina Jordan Veretout ha parlato a Sport SFR dell'interesse nei suoi confronti proveniente dalla Francia: "Un interesse del Marsiglia? Vedremo, non ci penso attualmente. Per ora mi sto divertendo alla Fiorentina, mancano ancora 6 partite alla fine del campionato e abbiamo un obiettivo da raggiungere in questo finale di stagione. Vedremo cosa succederà dopo, ma per il momento non è un mio pensiero. Mi sto divertendo in campo".