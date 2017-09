Un solo cambio per Stefano Pioli in vista della gara di stasera contro la Juventus: Vincent Laurini al posto di Bruno Gaspar sulla fascia destra. Probabilmente sceglierà così l'allenatore parmense, intento a dare maggiore dote difensiva alla propria retroguardia. Per il resto formazione confermata con Marco Sportiello tra i pali, Cristiano Biraghi a sinistra e la coppia di centrali formata da Davide Astori e German Pezzella: in linea mediana spazio a Milan Badelj e Jordan Veretout, mentre sulla trequarti ci saranno Federico Chiesa, Cyril Thereau e Marco Benassi, con Giovanni Simeone unica punta nell'attacco della Fiorentina.