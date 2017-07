Inizia a prendere forma la nuova stagione della Fiorentina. Stefano Pioli, in questi due primi giorni di lavoro, ha potuto contare su molti giovani ed esuberi rientranti dai prestiti, oltre al tanto "chiaccherato" Borja Valero. Come riporta l'edizione odierna de La Nazione, oggi arriverà a Firenze Matias Vecino, di ritorno dall'Uruguay, per sostenere le visite mediche. Domani la partenza della squadra per il ritiro di Moena: lunedì torneranno in Italia anche i nazionali Kalinic, Badelj, Tatarusanu, Astori, Babacar e Sanchez, oltre a Milic, Hagi, Baez e Schetino.