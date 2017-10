Cornice di pubblico che risveglia la voglia d’Europa di Firenze, specialmente in questo momento non facile per la selezione femminile, ad accogliere al ‘Franchi’ la Fiorentina Women’s, all’esordio nella Women’s Champions League contro i danesi del Fortuna Hjorring. Tante personalità viola presenti sugli spalti, tra cui Stefano Pioli. E la gloria è arrivata subito per la formazione di Sauro Fattori e Antonio Cincotta: vittoria contro la quinta squadra nel ‘ranking’ UEFA femminile, l’equivalente della Juventus in campo maschile. La Mauro e la Vigilucci battono il Fortuna Hjorring con un 2-1, grazie anche alla rete sul parziale di 2-0 di Braunn.