Secondo quanto riportato da La Repubblica, il dg della Fiorentina Corvino è partito per Milano per trovare l'erede di Nikola Kalinic. Con la possibile partenza del croato verso la Cina, i viola sono costretti a valutare in fretta le alternative: una di queste è rappresentata da Simone Zaza, valutato però dalla Juve non meno di 20 milioni di euro. I toscani monitorano anche Luis Muriel della Sampdoria.