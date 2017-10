Non ci poteva essere migliore occasione per la Fiorentina Women’s per trovare la prima vittoria stagionale. Proprio nella grande serata dello storico debutto in Champions League, la squadra viola ritrova tutte le caratteristiche che l’avevano sempre contraddistinta, e con una partita praticamente perfetta, preparata alla grande da Sauro Fattori e Antonio Cincotta, ottiene un’importantissima vittoria contro il temibile Fortuna Hjørring, quinto nel ranking UEFA. Il 2-1 non lascia certezze in vista del ritorno di mercoledì prossimo in Danimarca, ma certo è una straordinaria iniezione di fiducia per Guagni e compagne, su cui in pochi alla vigilia erano pronti a scommettere. Lo riporta l'edizione odierna de La Nazione.