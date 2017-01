L’ex difensore viola Aldo Firicano è intervenuto su Radio Blu per commentare la partita di Coppa Italia giocata dalla Fiorentina contro il Napoli: 'Errore di Tomovic ieri? Non mi spiego i suoi errori continui, la qualità in passato l’ha mostrata, aveva un rendimento sicuro con gli altri allenatori che ha avuto. Gli ultimi errori sono davvero difficili da capire, è uno pratico solitamente, non si lascia andare in qualcosa che non è abituato a fare. Forse ha bisogno di rifiatare; è uno eclettico, sa fare più ruoli in difesa, però forse sarebbe ora di cominciare a vedere i giovani, come ad esempio Diks'.