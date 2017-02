Costoso, ingombrante. E troppo spesso inutile. Da esterno d'attacco prima, da falso nueve poi, Firmino al Liverpool non ha ancora dimostrato di essere quel valore aggiunto che l'ambiente Reds si aspettava, con tutte le ragioni del mondo. E sono già passati 19 mesi dal suo sbarco ad Anfiled, in cambio di 42 milioni di euro, bonus esclusi. Tanti, troppi soldi per un giocatore di talento che tolta la buona esperienza all'Hoffenheim (37 reti in 139 partite disputate) non aveva fatto nulla a livello internazionale e che non ha ancora dimostrato meritarsi un tale investimento.



CERCASI GOL PESANTI - I numeri non sono così deludenti, il brasiliano ha segnato 20 gol in 80 partite con la maglia che è stata di Torres e Owen, di fatto uno ogni 4 match, ma non dicono tutto. Contano anche gli avversari, a chi effettivamente ha fatto gol. L'anno scorso è stato promosso per le reti messe a segno contro Manchester United (in Europa League), Manchester City (in campionato, uno all'andata e uno al ritorno) e Arsenal (doppietta in Premier), quest'anno la musica è cambiata. In quella che sarebbe dovuta essere la stagione della consacrazione la punta che fu notata su Football Manager dagli scout dell'Hoffenheim ha segnato complessivamente 9 gol, uno in Coppa di Lega contro il Burton e 8 in campionato, divisi tra Swansea (3), Leicester (2), Stoke, Crystal Palace e Watford (1). Di fatto in un nessun big match, contro nessun avversario di prima fascia. Di fatto Firmino non ha fatto il salto di qualità, necessario per trascinare il Liverpool.