Potrebbe essere in Serie B il prossimo futuro del giovane terzino in forza alla Fiorentina. Secondo quanto riportato da Hellaslive infatti, il Verona avrebbe messo gli occhi sul giocatore che al momento non sta trovando spazio in viola. Gli scaligeri stanno cercando dei profili giovani per rinforzarsi sulle corsie esterne, e il profilo dell'olandese farebbe al caso loro. La Fiorentina sta valutando la cessione in prestito.