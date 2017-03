L'ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria Francesco Flachi ringrazia a Radio Bruno Toscana i tifosi viola che ieri lo hanno tributato con uno striscione che recitava 'Nessuna squalifica cancella la storia: Flachi uno di noi'. L'ex centravanti gigliato, invitato dalla Fiorentina per i 90 anni del club, ma senza permesso di entrare al "Franchi" a causa della squalifica ricevuta sette anni fa. 'Grazie ai tifosi, non erano obbligati a darmi il loro sostegno e mi hanno reso felice' dice l'ex giocatore nato a Firenze 'Mi hanno dedicato cori e uno striscione, sono contento. Ciò che hanno fatto loro vale più di tutto il resto. Ho avuto i brividi e mi è scesa qualche lacrima, non mi capita spesso. Come giocatore ho fatto poco a Firenze e contro i viola non ho mai esultato quando ho fatto gol. Ho deciso che nei prossimi giorni mi farò un tatuaggio con la scritta dello striscione'.