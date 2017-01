La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in Serie B. Tutti vogliono Sergio Floccari e alla fine sull’attaccante del Bologna ha piazzato lo scatto decisivo il Cesena, che deve sostituire Djuric e ha trovato gli argomenti giusti. Niente da fare per il Bari, che vira su Raicevic (Vicenza) e contende Budimir (Sampdoria) al Crotone. Gli attaccanti sono sempre il leit motive del mercato e il Frosinone ha trovato il suo: Mokulu in prestito con diritto di riscatto dall’Avellino; avrebbero dovuto fare percorso inverso Gucher e Cocco, ma il primo ha rifiutato e il secondo ha avuto una proposta dalla Spal (entrambi sono nel mirino del Vicenza). Lo stesso Frosinone per la difesa, dopo Krajnc (Samp), prende Fiamozzi (Genoa) in prestito con obbligo di riscatto in caso di A, mentre per il centrocampo l’obiettivo resta Maiello (Empoli). Per chiudere il discorso attaccanti, il Latina sorpassa la Ternana per Insigne jr (Napoli), mentre il Trapani (che ha ufficializzato Fausto Rossi) insiste per Beretta (Entella) e rivuole Montalto (Juve Stabia).



Sono attese novità da Verona: oggi Maresca potrebbe annunciare l’addio al calcio, quindi l’Hellas cercherà un sostituto. Molto attivo il Carpi, che prende Lasicki dal Napoli, Forte dal Pescara (era a Teramo) e riabbraccia il giovane Morselli, di rientro dalla Juve Primavera; in uscita da Carpi diversi elementi: Blanchard ha diversi pretendenti e potrebbe andare alla Salernitana con Crimi. Il Perugia ha ufficializzato l’ingaggio del portiere Brignoli (sostituisce l’infortunato Rosati) dagli spagnoli del Leganes via Juventus; per il centrocampo sondati il Foggia per Riverola e la Lucchese per Terrani. L’Ascoli tratta Calvano (Reggiana). Ufficiale l’arrivo di Zammarini (Mantova) al Pisa, che tratta Doumbia (Bari).