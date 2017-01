Ancora ai box per la rottura dei legamenti crociati, Alessandro Florenzi fa sentire la sue voce tramite il FIFA Magazine: lunga intervista dell'esterno della Roma, che parla della lotta scudetto con la Juventus e del futuro in giallorosso.



JUVE - "Certamente faremo di tutto per strappare il titolo alla Juventus ma sarà difficile, nonostante abbiamo una buona squadra e stiamo migliorando".



ROMA FINO A 40 ANNI - "Non lo so. Prendo la vita come viene. Giocare per la Roma è un grande onore, specialmente se, come me, arrivi da una famiglia fatta di tifosi della Roma".



SERIE A - "Sta tornando al top. Stiamo lavorando duro per questo in Italia e penso che tutti i club abbiano questo obiettivo. La Serie A non e' ancora al livello della Premier League, ma penso che presto potremo competere piuttosto bene con i migliori campionati del mondo. I top player stanno tornando in Italia e questo dice tutto quello che serve sapere".