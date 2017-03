L'ex giocatore di Lazio e Sampdoria Pasquale Foggia parla a Radio Blu del suo ex allenatore Marco Giampaolo, ora sulla panchina dei blucerchiati e tra i papabili per un post Sousa alla Fiorentina: 'E’ un peccato perché la Fiorentina ha una rosa molto competitiva e non trovandomi all’interno dello spogliatoio, le motivazioni di un campionato così anonimo non le saprei trovare. Dispiace perché l’organico è ottimo e la piazza è importante a livello non solo italiano per cui vedere una Fiorentina così non fa piacere agli amanti del calcio. Giampaolo post Sousa? L’ho avuto a Cagliari ma anche a Treviso e ad Ascoli, è stato il mio padre calcistico. Credo sia perfetto per la Fiorentina ma è pronto per un top club, ha idee importanti, è una persona seria, è pronto per fare campionati di alto livello. Borja Valero a fine corsa? Sarebbe assurdo pensarlo, è un giocatore che ha dato tantissimo alla Fiorentina e che è ancora in grado di poter dare tanto. Ha un talento che non si discute e anche grande professionalità. Se la Fiorentina si priverà di Borja Valero vuol dire che si è capito poco di calcio. Per la figura che rappresenta e per l’aiuto che può dare anche con i giovani sarebbe un peccato perderlo'.