Il dg del Foggia Giuseppe Colucci ha parlato dopo la prima vittoria in stagione dei pugliesi in Serie B: "Aspettavamo questo momento, noi che viviamo la squadra tutti i giorni eravamo convinti dovesse arrivare. Svolta? Dopo Avellino siamo rinati. La squadra si è ritrovata ed ha continuato a lavorare, sapendo di poterne uscire solo con il sacrificio. Ora però non è stato fatto nulla perché in questa categoria c'è sempre da lottare. Brescia? Non sarà semplice, affrontiamo una squadra esperta della categoria che non ha giocato martedì. Bisognerà mantenere alta concentrazione e proseguire sulla strada intrapresa".