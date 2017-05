Pasquale Foggia, ex giocatore di Cagliari e Napoli, ha parlato ai microfoni di un'emittente campana: "Napoli ora vicino alla Juve? La differenza tra il Napoli e la Juventus è l’esperienza che ti danno campioni affermati come i bianconeri e quelli che potrebbero diventarli come quelli che ha il Napoli. L’esperienza in alcune partite fa la differenza, come la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo dove il Napoli ha perso dei punti importantissimi. La Juve è avanti perché fa una politica diversa da quella del Napoli"



LA SOCIETA' - "La struttura societaria è fondamentale. La Juve è forte da anni perchè ha un’organizzazione perfetta. C’è rispetto dei ruoli, Agnelli non interviene mai sull’aspetto tecnico come, invece, fa De Laurentiis, Marotta ha pieni poteri. Il solo Giuntoli non può fare tutto".