Giovanni Stroppa, tecnico del Foggia, parla dopo il ko per 5-1 con il Pescara dell'ex Zeman: "Dopo il secondo gol ci è mancato l'approccio mentale, non ci abbiamo creduto e sono dispiaciuto. Non conto i 5 gol di scarto, i primi due ce li siamo fatti da soli. Però se creiamo tanto dobbiamo fare gol. Sotto porto ci siamo arrivati spesso. Nel primo tempo siamo andati in difficoltà solo sulle ripartenza, ma dovevamo muovere la palla in maniera diversa. Scelta di Empereur? L'ho preferito a Coletti".