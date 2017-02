Dopo il successo arrivato contro il Matera, il tecnico del Foggia Giovanni Stroppa ha sottolineato la grande prestazione del gruppo: "Abbiamo affrontato la squadra che, in questo momento, al di là delle due sconfitte, è forte fisicamente, ha uomini importanti e, di sicuro, ha avuto un impatto sulla partita da formazione che è sempre stata nelle prime posizioni della classifica come noi, siamo stati bravi e fortunati, nel secondo tempo abbiamo amministrato il risultato, in diverse occasioni potevamo fare altri gol, mi dispiace per quello preso ma non mi interessa, a differenza di altre volte questa sera considero questi tre punti importantissimi, sono felicissimo non per me ma per la squadra, consideravo la sconfitta rimediata a Taranto un episodio e così è stato. Faccio i complimenti a tutti, indistintamente, anche a chi manca, a chi sta in panchina, ho un gruppo eccezionale".