Il Foggia Calcio comunica di aver ha acquisito le prestazioni sportive di Matteo Di Piazza, attaccante, del Vicenza. Un accordo diretto tra il patron rossonero Fedele Sannella ed il Presidente del Vicenza Alfredo Pastorelli ha portato in rossonero l’ex attaccante dell’Akragas. Le modalità del trasferimento verranno comunicate al momento della presentazione. Di Piazza è nato a Partinico il 1’ gennaio del 1988 e nella prima parte della stagione ha militato nel Vicenza collezionando 8 presenze ed un gol. Nella stagione scorsa con la maglia dell’Akragas ha segnato 14 gol in 32 partite. Il neo acquisto del Foggia ha espresso le sue prime sensazioni: "Finalmente sono rossonero, non vedevo l'ora di poterlo dire. È dalla scorsa estate che speravo di poter venire a giocare in questa piazza e in questi giorni ho tartassato tutti affinché si chiudesse presto la trattativa. Sono molto ambizioso, ho accettato di tornare in Lega Pro solo per il Foggia. In queste settimane ho conosciuto persone eccezionali e vengo in una grande società con la convinzione di poter prestissimo tornare in Serie B”.