Antonio Junior Vacca, centrocampista del Foggia, ha parlato dopo la debaclè di Avellino: "Tutti abbiamo sentito parlare il mister dopo la partita di Avellino, tutti abbiamo ascoltato la sua presa di responsabilità. Io invece mi sento di dire che lui è quello che ha meno colpe di tutti. Il colpevole sono io, e lo dico perché lo penso davvero. A nome di tutta la squadra ci scusiamo per la prestazione, per l'atteggiamento e per la mancata reazione. Mai stato fatto nulla in malafede, abbiamo un ottimo rapporto col mister. Non sappiamo spiegarci cosa sia successo, ma la maggior parte di noi non è scesa in campo. Rinnovo? Devo meritarmelo, vedremo fino a gennaio come andranno le cose. Se ci sarà un'inversione di tendenza, sono sicuro che la società mi farà la sua proposta e ne discuteremo".