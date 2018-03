Marco Zambelli, terzino del Foggia, parla della stagione dei Satanelli: "Perugia? Per come abbiamo giocato, per gli episodi che lo hanno determinato, per come era il campo, per quello che abbiamo prodotto sicuramente il si risultato maturato in campo non è veritiero. Noi possiamo fare molto di più, certo l’obiettivo resta sempre la salvezza da raggiungere il prima possibile ma se limiamo alcuni piccoli errori possiamo solo migliorare".