Il Napoli è stato accostato al profilo di Thomas Foket, terzino classe '94 del Gent. A Radio Crc, ha parlato il presidente del club belga Ivan De Witte: "Foket per noi è un giocatore importante. L'interesse di squadre italiane per lui sono solo voci. Ci sono stati contatti con il Napoli, ma solo tramite intermediari, mai in maniera diretta. Non so se con l'innesto di Foket il Napoli possa vincere lo scudetto. Ho un'ottima opinione di De Laurentiis, lo conosco e lo rispetto. Foket non ha nessuna clausola rescissoria".