"Se uno non può permettersi Kondogbia, non lo prende". Ora, una frase del genere suonerebbe esagerata, parrebbe un'eccessiva spacconeria persino se a pronunciarla fosse stato Geoffrey, il Kondogbia più conosciuto. Sono dunque doppiamente sorpreso nel comunicarvi che queste parole non sono del centrocampista dell'Inter, bensì di Evans, suo fratello maggiore. Le ha rilasciate in un'intervista dell'ottobre scorso. All'epoca Evans giocava in Serie D, categoria dove milita peraltro tuttora, sebbene in un girone e in una squadra differente. "Giocava", ho scritto, ma dovrei essere più preciso; nel Foligno, la società per cui aveva firmato il 23 luglio arrivando in prestito dall'Inter, l'attaccante esterno Evans Kondogbia non aveva collezionato ancora una presenza, all'altezza di queste dichiarazioni. Né mai l'avrebbe fatto. "Dopo una settimana nella quale ho dovuto dormire in un piccolo albergo adattandomi - continuava nell'intervista - ho lasciato e sono tornato a Milano". Una spocchia da far impallidire Bello Figo. In realtà, il calciatore centrafricano - sì, a differenza del fratello, ha scelto di non essere francese - ci aveva visto lungo. E, soprattutto, al di là dell'immodestia che va comunque proporzionata alla categoria, Evans aveva ragione. Gli avevano promesso una sistemazione confortevole (anche in albergo) per lui e per la sua compagna incinta, e invece niente, dopo la firma, soltanto un brusco cambio di atteggiamenti. Infatti il nuovo presidente del Foligno in carica da metà maggio, Gianluca Ius, oltre alle lusinghe e ai corteggiamenti telefonici, poco altro avrebbe saputo o potuto fare da lì al 1 dicembre, il giorno delle sue dimissioni. Non un rimborso spese pagato. La caduta di Ius significò allora diaspora immediata, diaspora di “big”, richiesta di svincoli come se piovesse a partire dal 2 dicembre.



Ma se uno non può permettersi Kondogbia, non può prendersi nemmeno Balotelli. Ci risiamo. Quale? Non certo Mario, che stava già decollando per Nizza, quanto piuttosto ancora l'altro, il fratello. Enock (classe 1993) era arrivato subito dopo Evans, ma contrariamente a lui, si era messo a disposizione di mister Guazzolini (il primo di 4 allenatori). Ha vestito la maglia del Foligno nel girone di andata e atteso i rimborsi come tutti gli altri compagni di squadra, anch'egli vittima e ostaggio di Ius. La sua ultima comparsa in campionato, ma solo da riserva, risale al 13 novembre, quando il Foligno superò in trasferta la Torres (attualmente ultima in classifica) per 1-3. Qualche volta ha giocato pure titolare. Senza mai brillare e senza segnare un gol, va detto anche questo. Sta di fatto che anche lui ha lasciato Foligno in inverno, e se Kondogbia si è aggregato al Seregno, sesto nel girone B, Balotelli Enock ha fatto meglio: stesso girone, è quarto in classifica nel Ciliverghe, club bresciano allenato da Emanuele Filippini.



Qualcuno a questo punto potrebbe chiedersi: e il Foligno? D'accordo le vite parallele dei due fratelli d'arte, ma il Foligno com'è messo? Sta molto peggio, anzi, è praticamente morto. Riprendiamo il filo dalle dimissioni di Ius, siamo al 1 dicembre 2016. Benché i Falchetti venissero da 5 partite senza perdere grazie all'impatto positivo del nuovo allenatore Palazzi, per merito del quale arrivarono tra l'altro anche le prime e uniche tre vittorie (una a tavolino), la squadra subisce il colpo e ormai smantellata ha un tracollo tanto immediato quanto clamoroso. Via Palazzi, in panchina siede il mister della Juniores, Angelini e, nonostante un prudentissimo 5-4-1 o un più scolastico 4-4-2, i suoi ragazzini vengono travolti due volte per 7-0, prima dalla Trestina e poi dal Monterosi. Non bastassero queste stangate, il 15 dicembre Ius, che ricordiamo si è già dimesso, viene arrestato per truffa ai danni del Ministero dello Sviluppo economico, riciclaggio e fatture false. E' la sua seconda volta. In città già si sapeva di quel precedente del 10 luglio 2013. Un presidente quarantunenne, piacente e ben vestito; sullo sfondo, però, l'ombra gelida di Mafia Capitale, o quantomeno i sospetti. E' durato pochissimo, Gianluca Ius. E pensare che prima di acquistare il Foligno da Alessandro Nuccilli, che a sua volta aveva rilevato il club pochi mesi prima dall'ex presidente del Perugia, Roberto Damaschi, nel 2015 Ius aveva puntato l'Ancona. In rete circola un video di lui che elegantissimo e seduto su una poltroncina color panna, non sa davvero spiegarsi il perché. Perché l'Ancona non l'abbia voluto, dopo sei mesi di trattative. Non si fa così.



La partita immediatamente dopo l'arresto, poco prima di Natale, il Foligno la perde a tavolino, evitando un'altra figuraccia. Penalizzato di un punto in classifica, tornerebbe in campo l'8 gennaio contro la Flaminia, ma la gara viene rinviata per neve. Così il Foligno va a giocare a L'Aquila la domenica successiva: ne prende 11. Probabile che quella sia stata l'ultima partita del Città di Foligno 1928 Srl. Si ritira per manifesta inferiorità? No, non è quello. In data 20 gennaio 2017, la Prefettura di Perugia, sollecitata da una richiesta del Comune di Foligno risalente addirittura a settembre 2016, ha emesso un'ordinanza interdittiva antimafia che ha colpito non più solo un soggetto, ma l'intero club. In conseguenza di ciò, il Comune di Foligno ha revocato la concessione dello stadio "Blasone" e della sede. Pertanto alla Lega Nazionale Dilettanti non è rimasta alternativa che fermare il club umbro, il quale da domenica scorsa (22 gennaio) fino alla fine del campionato, salvo colpi di scena, perderà tutte le partite a tavolino, fermo a 14 punti. A meno che il collaboratore di Ius, il fedelissimo Antonino Spera rimasto alla guida del club, non vinca il ricorso al TAR che ha intenzione di effettuare, a detta sua, contro tutto e tutti. Il Foligno è al bivio: o Spera o spira.