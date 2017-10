Un episodio da condannare, raccontato dalla stampa polacca. Dopo la sfida persa 3-0 contro il Lech Poznan 50 ultras del Legia Varsavia hanno aspettato la squadra nel parcheggio e il loro capo - chiamato Staruch - è salito sul bus intimando a tutti di scendere. Cosa che giocatori e staff tecnico hanno fatto subito, ma ad attenderli non c'era una ramanzina bensì un pestaggio. Qualche giocatore si è preso uno schiaffone in faccia, qualcun altro un colpo in testa, mentre il vice allenatore Aleksandar Vukovic avrebbe rimediato un pugno. A pestaggio finito, gli hooligans hanno minacciato squadra e staff di tornare "se giocate così anche la prossima partita".



Gli ultras del Legia non sono nuovi a episodi violenti: un anno fa crearono il panico nelle strade di Madrid, a poche ore dalla sfida contro il Real, e lo scorso febbraio attaccarono 50 fans dell'Ajax che stavano bevendo una birra in un pub di Varsavia. Molte discusse anche le loro coreografie: l'ultima mostrata in agosto, durante il terzo turno preliminare di Champions contro l'Astana, con tanto di pistola nazista puntata alla tempia di un bambino.