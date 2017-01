Altra follia cinese. Questa volta l'Europa non c'entra. Kalinic, Bacca, Pepe, Luiz Gustavo, Kondogbia e gli altri, nessuno di loro. Il protagonista della nostra storia è Chengdong Zhang. Esterno offensivo, all'occorrenza terzino, il classe '89 è un nuovo giocatore dell'Hebei China Fortune. Un affare... sì, ma per Beijing Guoan: il giocatore è stato ceduto per 20 milioni di euro.



Quanti gol nell'ultimo anno? Nessuno... negli ultimi 791 giorni. Con un passato in Europa tra Portogallo, Germania e Spagna, dove ha indossato la maglia del Rayo Vallecano (primo cinese della Liga) si trasferisce nel club dove militano Gervinho ed Ezequiel Lavezzi. L'ultima gioia personale risale al 17 maggio del 2014 quando, contro lo Shanghai Shenxin, segnò di testa il momentaneo 1-1 con la maglia del Beijing Guoan. Ora una nuova avventura. E una nuova follia made in China.