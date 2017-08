Strapparlo allo Sporting Lisbona, che ne aveva fatto il suo capitano e la sua bandiera nella categoria Under 16, non è stato semplice. Ma il difensore nel giro delle nazionali giovanili, ha subito conquistato l'attenzione di Marotta e Paratici che, folgorati, non hanno dubitato nemmeno per un minuto.- contro la Stella Rossa - al Torneo di Aesch e Albavis, importante manifestazione per le formazioni Under 19, che ospita giocatori mediamente un paio d'anni più grandi di lui.