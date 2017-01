Martin Caceres non si trasferirà al Trabzonspor per via di un problema con le visite mediche e, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe furioso con il suo agente, Daniel Fonseca e starebbe pensando di scaricarlo. Lo stesso Fonseca, però, ha gettato acqua sul fuoco in un'intervista a 100% Deporte: ''Sento Martin tutti i giorni, finché non mi dirà di non parlare più per suo conto io continuerò a farlo, da quel momento smetterò. Il rapporto di fratellanza con Caceres non ha alcun bisogno di essere chiarito, è arrivata una proposta dalla Turchia e io non ero d’accordo, non devo chiarire se rappresento o meno Caceres. Ci parlo tutti i giorni, ora ha chance di giocare in Russia o Francia. Caceres deve solo ricominciare a giocare, poi tutto tornerà alla normalità, è un giocatore top. Io non sono depositario della verità ma ho una virtù, dico sempre le cose in faccia''.