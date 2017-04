Vecchia conoscenza del Palermo, e non solo, Alberto Fontana a Radio Bruno ha parlato dei portieri della Fiorentina, facendo riferimento anche all'ex Neto: ​"Tatarusanu? Ero un po’ scettico all’inizio su di lui, credo che sia un portiere non appariscente, ha avuto bisogno di un rodaggio. Poi in Italia non ti perdonano niente, specialmente a Firenze dove ci sono stati dei mostri sacri in passato. Ero un grande estimatore di Neto e pensavo che questo ragazzo potesse fare di più, andando alla Juventus probabilmente non ha fatto una scelta giustissima".