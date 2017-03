Sarà Napoli la sede di Football Leader 2017: è questa la grande novità della quinta edizione del premio organizzato dalla Dgs Sport&Cultura insieme con l’ Associazione Italiana Allenatori Calcio (Aiac) presieduta da Renzo Ulivieri. Un “upgrade” ulteriore per una manifestazione sempre più di respiro nazionale e internazionale. E sarà uno dei simboli mondiali della terza città italiana, il Castel dell’Ovo, il luogo prescelto per la premiazione del 6 giugno: un proscenio prestigioso e di straordinaria bellezza per incoronare i protagonisti del calcio italiano della stagione 2016-17.



Fissate anche le date di Football Leader 2017: 5, 6 e 7 giugno prossimi, con iniziative sociali, culturali e sportive, di grande impatto mediatico ed emotivo, che si alterneranno nella tre giorni.

La kermesse ha ricevuto l’alto patrocinio morale del Comune di Napoli. «Siamo orgogliosi e felici – commenta l’assessore allo sport Ciro Borriello - di ospitare nella nostra città un evento così importante in cui si celebrano i valori più importanti dello sport e del calcio a livello nazionale e internazionale».



Renzo Ulivieri, presidente Aiac appena rieletto, aggiunge: «Football Leader è una manifestazione di grande qualità che cresce ogni anno di più. Diventa ogni volta anche l’opportunità per gli allenatori di confrontarsi sui temi di più stringente attualità del nostro calcio. Siamo grati ad Amalfi per la splendida accoglienza ricevuta negli anni scorsi, siamo felici di approdare nella meravigliosa Napoli».



Anche quest’anno gli allenatori italiani saranno chiamati ad esprimere le loro preferenze a Coverciano, a margine della prossima assemblea Aiac. Nella casa del calcio italiano (l’anno scorso i tecnici che andarono al voto furono 118), infatti, gli allenatori designeranno i premiati della quinta edizione di Football Leader.



Football Leader toglie dunque i veli sull’edizione 2017 della kermesse in cui “i migliori votano i migliori” e mediante la quale l’Assoallenatori riconosce e celebra il valore della leadership nel mondo del calcio.



Napoli e Football Leader, insieme per un binomio vincente.