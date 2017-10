1) Constantin Dumitrascu (Mondial Sports Management) - $107.83 miloni 2) Jorge Mendes (Gestifute International) - $76.92 milioni 3) Jonathan Barnett (Stellar Group) - $53.4 milioni 4) Mino Raiola (Maguire Tax & Legal) - $43.47 milioni 5) Volker Struth (SportsTotal) - $34.26 milioni

Come ogni anno, la nota rivista economica Forbes, che sempre più spesso si sta occupando del mondo del calcio, ha stilato. Una classifica che abbraccia il calcio, il football americano, l'hockey e il basket.Analizzando tutti gli sport,. Seppur siano i più chiacchierati dell'estate nè Jorge Mendes con la sua Gestifute, nè Mino Raiola sono i più ricchi nel settore. E' infatticon la sua Mondial Football Managment (che cura principalmente i diritti di immagine dei giocatori sotto contratto) a guidare la classifica del calcio entrando in seconda posizione generale con $107.83 milioni di dollari guadagnati in commissioni.segue a ruota al terzo posto con $76.92 milioni di dollari incassati in commissioni ma c'è un altro gruppo che batte il sopracitato Mino Raiola. Si tratta dicon la sua Stellar Group (l'agenzia che fra gli altri ha sotto contratto Gareth Bale e che guadagna circa 53.4 milioni di dollari in commissioni fermandosi al 7° posto in classifica generale dovesi piazza invece in 10a posizione con $43.47 milioni in commissioni.Ecco la classifica dei 5 procuratori che più gudagnano nel calcio in commissioni: