L'infortunio di Marcelo Brozovic in nazionale non lascia tranquillo Luciano Spalletti. Domani il croato si sottoporrà ad altri esami e saprà con certezza se la sua presenza nel prossimo derby sarà in discussione o meno, ma ad oggi vige pessimismo. L'edizione odierna del Corriere dello Sport pensa a quelle che potrebbero essere le alternative e spiega come con Eder in campo la squadra rischi di essere maggiormente sbilanciata.



"In caso di forfait di Brozovic, Spalletti potrebbe sostituirlo con Joao Mario, nell’elenco dei convocati del Portogallo che martedì giocherà l’ultima gara delle qualificazioni a Russia 2018 in casa contro la Svizzera. Con l'Inter Joao Mario finora non ha impressionato, soprattutto quando è partito tra i titolari. L’altra opzione è Eder anche se con lui l’assetto sarebbe un po' più sbilanciato".