Inizia un grande sabato di Serie A con tanti match alle ore 15. Non mancano le novità dai campi, qui tutte le formazioni ufficiali in arrivo in tempo reale dalle singole gare. Il Milan rilancia Cutrone titolare da centravanti, spazio a Budimir nel Crotone. Non ce la fa Lulic nella Lazio, fiducia a Lukaku. Parte in panchina Duvan Zapata e resta fuori Bereszynski così come Linetty, torna titolare Lapadula nel Genoa (neanche in panchina Zukanovic), Berardi rientra invece nel suo Sassuolo.BENEVENTO – Belec; Lucioni, Djimsiti, Costa; Venuti, Memushaj, Viola, Lombardi; Brignola, Coda, Puscas.SAMPDORIA – Viviano; Sala, Silvestre, Ferrari, Regini; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez; Caprari, Quagliarella.