Pronta per iniziare un’altra domenica di Serie A con tanti appuntamenti, dopo la sfida tra Torino e Udinese. Non mancano le novità dai campi, qui tutte le formazioni ufficiali in arrivo in tempo reale dalle singole gare. Per non perdervi neanche una scelta in ottica fantacalcio!



Sorpresa nel Genoa: Mandorlini ha deciso di far giocare Rubinho in porta, sarà la sua ultima partita prima del ritiro dal calcio giocato. In panchina quindi Lamanna. Nel Milan Bacca è preferito a Lapadula, c’è Calabria e non De Sciglio sulla destra. Nel Chievo out Sorrentino per scelta tecnica, gioca Seculin; tocca a Ilicic con Kalinic nella Fiorentina, fuori sia Chiesa che Saponara.

QUI TUTTE LE FORMAZIONI UFFICIALI