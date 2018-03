Lewis Hamilton 20 1' 21.164 Kimi Räikkönen 17 +00.664 Sebastian Vettel 20 +00.674 Max Verstappen 18 +00.715 Daniel Ricciardo 17 +00.988 Kevin Magnussen 17 +02.023 Romain Grosjean 17 +02.175 Nico Hülkenberg 16 +02.368 Carlos Sainz Jr 17 +02.413 Valtteri Bottas 16 Fernando Alonso 14 +02.528 Stoffel Vandoorne 14 +02.689 Sergio Pérez 14 +02.841 Lance Stroll 13 +03.066 Esteban Ocon 16 +03.622 Brendon Hartley 8 +03.368 Marcus Ericsson 9 +03.392 Charles Leclerc 9 +03.472 Sergey Sirotkin 8 +03.758 Pierre Gasly 7 +04.131

Il pilota inglese ha così centrato la sua settima, personale, pole position in Australia battendo un record che già deteneva in compagnia di un mostro sacro della formula 1, Ayrton Senna: entrambi, infatti, avevano conquistato sei pole position a Melbourne.Si comincia sotto i nuvoloni di Melbourne, ma senza pioggia a differenza di quanto avvenuto nelle ultime libere. Parte bene la Ferrari di Kimi Raikkonen, che stampa il miglior crono (1.23.616) prima di venire superato da Lewis Hamilton. Alla fine la Q1 termina con il pilota della Mercedes davanti a tutti (1.22.824), seguito da Raikkonen, staccato di oltre due decimi; poi Vettel, Ricciardo, Verstappen, Sainz, Alonso, Grosjean e poi Bottas, solo nono. Gli esclusi dalla Q2 (dal sedicesimo posto in poi) sono nell’ordine Hartley, Ericsson, Leclerc, Sirotkin e Gasly.Nelle Q2 tutti con le ultra soft tranne le Red Bull, che cambiano gomme in questa seconda sessione. E mentre aumentano i nuvoloni sopra Albert Park sono Hamilton e Vettel a dare spettacolo: prima il pilota inglese batte il record della pista in 1.22.051, poi è la Ferrari del tedesco a migliorare e a migliorarsi con un ottimo 1.21.944: finiscono le Q2 con la rossa che precede Hamilton, Bottas, Verstappen, Raikkonen, Ricciardo, Sainz, Magnussen, Grosjean e Helkenberg. Sbaglia Alonso, che chiude undicesimo e primo degli esclusi dalla Q3. Poi Vandoorne, Perez, Strool, Ocon: questi gli altri quattro piloti fuori dai giochi.Le Q3 si aprono con l’incidente per Bottas, che sbatte contro il muro con la sua Mercedes e, di fatto, costringe i commissari di gara ad interrompere la sessione. A gara ripresa è ancora il suo compagno di squadra Lewis Hamilton a dettare legge: incredibile la sua performance (1.21.164) che gli permette di tenersi dietro Raikkonen e Vettel. Una prestazione che gli vale la pole position, la sua settima a Melbourne: secondo partirà Raikkonen, staccato però di ben 664 millesimi; solo terzo Vettel. L'anno scorso Hamilton partì in pole position, Vettel peró vinse la gara. Il pilota che ha centrato il maggior numero di vittorie nel Gran Premio d’Australia è stato Michael Schumacher: il tedesco ha, infatti, conquistato 4 successi ad Albert Park.