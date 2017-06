Il Milan ha inserito il suo nome nella lista degli obiettivi per la prossima finestra di mercato e lo considera un'alternativa di primissimo livello a Keita Baldé. Emil Forsberg piace molto al nuovo ds Massimiliano Mirabelli, che ha incontrato anche ieri l'agente Fifa Giacomo Petralito, che svolge il ruolo di intermediario per la Germania e che sta lavorando, seppur a livello preliminare, per sondare la pista che porta all'attaccante classe '91 dell'RB Lipsia.



Un'operazione tutt'altro che semplice, perchè la valutazione che il club tedesco dà allo svedese è di circa 30 milioni di euro e senza avere grande necessità di cedere, alla luce anche della prima storica qualificazione alla Champions League. Ad aprire uno spiraglio possono essere però le parole rilasciate dallo stesso Forsberg al quotidiano Expressen: "Il Milan è uno dei più grandi club del mondo. Hanno un progetto interessante. Stanno investendo molto per riprendersi il trono. Il Lipsia è in Champions, mentre il Milan solo in Europa League? La Champions League non è un fattore importante, ma è più importante che ruolo si ottiene nella squadra".