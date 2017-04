La nostra redazione ha avuto quest'oggi il piacere di confrontarsi e di tenere un forum di mercato con alcuni tra i più importanti agenti di calciatori del nostro paese: Giovanni Branchini, Silvio Pagliari e Andrea Pastorello. Tanti i temi affrontati nella redazione di Calciomercato.com: ecco un assaggio di tutti gli argomenti che vi proporremo nelle prossime ore.



Si parte dal fatidico closing per il passaggio di proprietà del Milan che mette d'accordo tutti: come dice Pastorello, "Il Milan merita i capitali necessari per affrontare un campionato in maniera competitiva". Servono soldi dunque per rilanciare i rossoneri ma non solo, Branchini chiede idee: "Ne servono di chiare, i danari non bastano. Auguriamoci progettualità, altrimenti i dirigenti italiani in prima fila avranno difficoltà". E pazienza, come ricorda Pagliari: "Servirà anche tempo per colmare il gap con la Juve, ma se Berlusconi ha deciso così ha avuto buone referenze".



Per un Milan che potrebbe sognare in grande un'Inter che lo fa già, progettando un mercato di primo livello non solo per quanto riguarda i calciatori ma anche per quanto concerne l'allenatore. Da correggere un trend negativo degli ultimi anni: "Suning ha sbagliato qualche colpo - sottolineano Branchini e Pagliari - prime operazioni discutibili, non è chiaro il reale beneficio per l'Inter: ci vuole qualcosa in più sul mercato". Cambio in panchina? Pastorello: "Anche il tecnico ha il suo peso specifico, gap che va colmato come la mentalità". E il ritorno di Conte in Italia, questa volta alla guida dei nerazzurri? Pagliari chiude: "Resta in Premier".



Scalda il mercato il probabile arrivo di Monchi alla Roma in veste di ds, ecco cosa ne pensa Pastorello: "Arriva in una piazza non semplice, ma è molto preparato". Anche Branchini non ha dubbi sul valore di Monchi, ma chiama prudenza: "Esperimento interessantissimo, ma ci vuole cautela: lavorare a Roma non è come farlo a Siviglia...". Scettico Pagliari: "Non vorrei che fosse una fotocopia di chi ha lasciato da poco, avrei optato per una soluzione italiana".



C'è poi il futuro di Lionel Messi: il rinnovo ancora non è stato firmato, può lasciare Barcellona? Pastorello non ci crede: "Non riesco a vederlo lontano dai blaugrana". L'Inter può permetterselo? Branchini fa chiarezza: "Prima dovrebbero risolvere i problemi sul Financial Fair Play, ma i danari per prenderlo li avrebbero. Il Barcellona può fare a meno di lui, ma alla fine credo resterà per sempre". Sulla stessa linea Pagliari: "Magari chiuderà la carriera in altri continenti, ma Messi non partirà ora".



Uno dei protagonisti del momento è Gianluigi Donnarumma, tra Milan e Italia. Branchini non vede di buon occhio l'estrema valutazione del suo cartellino e le scelte di Ventura: "Non c'è equilibrio sui giovani, ne pagano soprattutto loro le conseguenze. Donnarumma al prossimo errore sarà scarso? Io credo che debba essere titolare in Under21, non vedo perché debba essere il vice di Buffon, magari il ct vuole mediare con la sua età...". Anche Pagliari non condivide alcune scelte organizzative di Ventura: "I rossoneri non possono perderlo, non esiste, a prescindere da quale proprietà ci sarà. Compromesso anche dagli stage, la Nazionale è un obiettivo di un percorso, non ci si può arrivare dopo tre mesi buoni. Largo ai giovani, ma con raziocinio: altrimenti così li mandiamo allo sbaraglio".