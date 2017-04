Il direttore Stefano Agresti e la redazione di Calciomercato.com





















La nostra redazione ha avuto quest'oggi il piacere di confrontarsi e dicon alcuni tra i più importanti agenti di calciatori del nostro paese:Tra i calciatori assistiti da questi procuratori figurano nomi come quelli di Mattia, LeonardoAndreaManoloGiuseppe, Riccardo, AlexGiovanni Branchini è stato il mitico intermediario che nel 1997 ha contribuito a portare in Italia, all'Inter, un certo Luis Nazario da Lima, in arte. Per questo motivo siamo fieri di potervi annunciare checon curiosittà, domande e strategie delle compravendite passate, presenti e future,Quindi, che dire ancora? Rimanete sintonizzati sul nostro sito, perchée ancora una volta avremo l'onore e l'onere di portarlo nelle vostre case.@AleDigio89