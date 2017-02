Il dirigente sportivo Rino Foschi esprime il suo parere riguardo alla situazione tra la Fiorentina e il suo tecnico Paulo Sousa a Radio Bruno Toscana: 'Ritengo giusto tenere Sousa, ha fatto un buon lavoro nonostante i risultati. Avrebbe un senso anticipare l’arrivo di un nuovo allenatore se con lui si possono gettare le basi per il futuro. In questo momento mi pare che il tecnico abbia le carte in regola per finire la stagione. Corvino però sa bene cosa fare e come agire. Io non mi preoccuperei molto di quello che sta succedendo alla Fiorentina. Ieri sera Corvino ha detto le cose giuste, ha fatto capire che è bene andare avanti. Sarebbe sbagliato ritenere che un direttore sportivo non sia in sintonia con il tecnico'.