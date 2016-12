Che confusione, sarà perché tifiamo, un giocatore che tira bombe a mano, siam tutti in piedi per questo brasiliano, batti le mani, che in campo c'è ADRIANO!!! Una foto pubblicata da Adriano imperador (@adrianoimperador) in data: 20 Dic 2016 alle ore 20:13 PST

torna a San Siro: ovviamente l'Imperatore non scenderà in campo con la casacca dell'Inter, ma sarà in tribuna per assistere alla sfida tra i nerazzurri e la Lazio. Il ritorno al Meazza è però l'occasione di riabbracciare i tifosi e all'ora il brasiliano ricorda sul proprio profilo Instagram il celebre coro dedicatogli dai fan dell'Inter: "Che confusione, sarà perché tifiamo, un giocatore che tira bombe a mano, siam tutti in piedi per questo brasiliano, batti le mani, che in campo c'è ADRIANO!!!".