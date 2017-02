Dopo Inter-Empoli Wanda Nara ha pubblicato su twitter una lettera ricevuta precedentemente. Il testo recita: "Carissima Wanda, da buona mamma che sei, così attenta ai bambini ti chiedo un aiuto, so che riceverete migliaia di richieste. Facendo non pochi sacrifici ho comprato i biglietti con l'Empoli per poter realizzare il sogno di mio figlio di vedere il "suo" Maurito dal vivo. Purtroppo sappiamo che il destino ci è avverso, ma ti chiedo se fosse possibile realizzare il sogno di mio figlio in qualche modo...il sogno di un bimbo di 7 anni che vede in Mauro il suo unico EROE. Parla di Mauro 24h al giorno e non potergli permettere di vederlo dal vivo mi strazia il cuore. Ti chiedo aiuto. Grazie di cuore e scusa il disturbo. Un papà che crede nei sogni". Nonostante la squalifica di Maurito,