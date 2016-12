Pagherei oro per avere più tempo da passare con te... vedrai che tutti gli sforzi che fai nel tuo lavoro ti ripagheranno poco a poco ! Ti voglio bene Una foto pubblicata da Álvaro Morata (@alvaromorata) in data: 20 Dic 2016 alle ore 17:07 PST

Non è un gran momento per Simone Zaza, praticamente cacciato dal West Ham e pronto a tornare alla Juve, per poi partire, probabilmente, alla volta di Valencia., ora al Real Madrid, ha voluto dedicargli un pensiero, facendogli capire quanto senta la sua mancanza. I due, in bianconero, pur essendo rivali, erano estremamente affiatati.