Le critiche piovute su Leonardo Bonucci in questo inizio di stagione, la fascia da capitano consegnatagli forse con troppa fretta, le polemiche sulla decisione lanciate da Mino Raiola e non solo, hanno spento un po' l'entusiasmo della piazza sul suo acquisto. Ma c'è un altro capitano rossonero che sta facendo sognare i tifosi. Si tratta di Francesca Vitale, difensore e capitano delle Milan Ladies.



Brava coi piedi, ha iniziato a giocare a calcio seguendo le orme del fratello e a 15 anni, giovanissima, è stata chiamata dal Milan. Poi il piccolo tradimento, con il passaggio all'Inter, e infine, dopo un passaggio negli Stati Uniti, il ritorno in rossonero per prendersi e tenersi la fascia da capitano. Ma c'è di più perchè Francesca è anche attivissima sui social dove non nasconde un fisico che fa invidia e fa sognare i tifosi rossoneri e non solo. L'obiettivo stagionale dichiarato? Portare le Milan Ladies in Serie A, ma per ora eccola nella nostra gallery.