Con l'acquisto delle scorse ore di Gregoire Defrel, la Roma accoglie il dodicesimo calciatore francese della sua storia. Alcuni di questi hanno sono entrati nel cuore dei tifosi capitolini, altri invece sono caduti nel dimenticatoio, presenti più negli almanacchi calcistici che nei cuori dei tifosi giallorossi.



COPPIA SCUDETTO - Zebina e Candela furono due dei pilastri della Roma di Fabio Capello che conquistò lo scudetto nel 2001, regalando al popolo della Capitale un'emozione attesa quasi vent'anni, oltre alla Coppa Italia nell'agosto dello stesso anno.



I GLADIATORI E I POETI - Philippe Mexes, arrivato a Roma in sordina, si rivelerà uno dei centrali difensivi più affidabili del campionato italiano, divenendo titolare indiscusso della formazione giallorossa nelle sette stagioni disputate prima del trasferimento del 2011 al Milan. Nel 2003 venne raggiunto da Olivier Dacourt, centrocampista con un trascorso all'Inter; nel 2007 è il turno di Ludovic Giuly, 164 cm di puro talento capace di siglare ben 8 reti nell'unica stagione trascorsa nella Capitale. L'ormai 32enne venne sostituito dal giovanissimo connazionale Jeremy Ménez, arrivato poco più che ventenne nella rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Il gioiellino francese non convise però appieno, tanto da essere ceduto nel 2010 al Psg per 8 milioni di euro.



GLI ALTRI - Percorso inverso ha fatto, in tempi più recenti, il terzino Lucas Digne. Arrivato in prestito nel 2015, non venne riscattato nonostante titolare fisso sia dell'undici di Garcia che dell'era Spalletti bis. Altro difensore francese passato per Fiumicino è stato Mapou Yanga Mbiwa. Malgrado una sola stagione ai giallorossi, rimarrà nel cuore dei tifosi per il gol siglato all'85 del derby di ritorno, che permetterà alla Roma di conquistare il secondo posto a discapito della Lazio. Da dimenticare le esperienze dei centrocampisti Ricardo Faty e Clement Grenier, mentre è ancora in cerca di gloria dopo il prestito al Marsiglia il classe '88 William Vainquer acquistato nel 2015 dalla Dinamo Mosca dall'allora ds Walter Sabatini.