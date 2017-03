Karim Benzema non riesce a farsene una ragione per l'esclusione dalla nazionale francese. L'attaccante del Real Madrid ha dichiarato a RMC: "Trovo la mia situazione ingiusta perché non ho ricevuto alcuna spiegazione, sono un uomo e mi piacerebbe averne una. Preferisco pensare che il ct Deschamps non mi chiami per una scelta tecnica, perché ci sono altri migliori di me. Invece se fosse ancora per la storia di Valbuena, non sono colpevole, ho già pagato abbastanza nell'ultimo anno e mezzo. Amo il calcio e le grandi partite, amo la Francia e le sfide di alto livello. Se la gente pensa che io voglia farmi da parte, si sbaglia. Sono ancora giovane e ho tanti obiettivi".