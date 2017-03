Karim Benzema non verrà convocato dalla Nazionale francese. Ad anticiparlo è stato il tecnico Didier Deschamps nel corso della trasmissione d'oltralpe Telefoot, dove non ha nominato l'attaccante tra i giocatori che scenderanno in campo nei prossimi impegni. Il francese sarebbe quindi tornato sui suoi passi, dopo che l’1 marzo aveva lasciato un’apertura alla convocazione dell’attaccante del Real Madrid.



Benzema non parteciperà alle gare di qualificazione della Francia per i Mondiali di Russia, e di conseguenza alle partite contro Lussemburgo e Spagna. A incidere è stato lo “scandalo Valbuena” che lo aveva visto coinvolto nel ricatto al proprio connazionale, e la conseguente opposizione popolare alla presenza di Benzema in Nazionale, come dimostrato anche in un recente sondaggio di RTL. Da tale sondaggio è stato rilevato che l’80% dei francesi intervistati non rivogliono Karim in Nazionale.