Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, parla di Kante, pilastro del Chelsea di Conte e della sua nazionale, in conferenza stampa: "Vincerà ancora tanto in Inghilterra. E' uno dei migliori centrocampisti al mondo, è importante per noi e lo sarà ancora di più in futuro. Se poi inizia anche a segnare... diventa il giocatore perfetto. Mbappé? Non affrettiamo le cose. Arriverà il suo momento, ma ha ancora grandi margini di miglioramento. Comunque è già notevole ciò che sta facendo, gioca con maturità nonostante la giovane età".