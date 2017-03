Il ritorno di Karim Benzema in nazionale è sempre più vicino. Escluso dai Bleus prima degli Europei per la vicenda legata al suo presunto coinvolgimento nel ricatto a luci rosse ai danni di Valbuena, l'attaccante del Real Madrid potrebbe essere convocato dal ct della Francia, Didier Deschamps, per i prossimi impegni. Anche il presidente federale, Noel Le Graet non è contrario e ha spiegato che adesso tocca al commissario tecnico decidere. "Se reputo che è giusto convocarlo per il bene della nazionale lo farò. La mia decisione è esclusivamente sportiva e per l'interesse della squadra che ha la priorità su ogni altra cosa. Quel che è successo è successo", ha spiegato Deschamps che assicura che le critiche nei suoi confronti da parte del giocatore non influenzeranno le sue scelte. "E' successo anche con altri calciatori, ma questo non mi ha impedito di chiamarli in Nazionale dove non c'è il concetto questo mi piace e questo no. Benzema continua a essere uno dei migliori attaccanti francesi", ha concluso Deschamps che a questo punto, per la partita del 25 marzo contro il Lussemburgo, potrebbe convocare l'attaccante del Real Madrid che farebbe così il suo ritorno oltre un anno dopo l'ultima partita giocata con la maglia dei Bleus.