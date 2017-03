Kevin Gameiro, attaccante dell'Atletico Madrid e della Francia, parla a Le Parisien: "Il ciclo iberico è finito, ora devono andare incontro ad un rinnovamento. La convocazione? Sono felice della continuità che sto trovando in Nazionale. Per me è un piacere essere qua. Il Mondiale del 2018 può essere la mia ultima occasione per giocare una manifestazione del genere con la Francia. Mbappé? Ci sarà ancora più concorrenza, è davvero forte. Griezmann? Siamo complementari, tanto nel club quanto in Nazionale".