Stagione da urlo per Kylian Mbappé. Dopo i 19 gol con il Monaco è arrivato anche l'esordio con la Francia (a 18 anni), in occasione della partita contro il Lussemburgo, vinta per 3-1 dai francesi . L'attaccante Mbappe ha dichiarato a L'Equipe: "Ho passato una grande settimana, e spero che nei prossimi giorni sia ancora meglio. Mi rendo conto del momento, ma io continuo a lavorare per arrivare ancora ancora più in alto, anche se al di sopra della Nazionale non c'è niente di meglio".