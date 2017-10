Samir Nasri si è espresso sul caso di Karim Benzema, che non è più nei piani dell'allenatore francese Didier Deschamps, in un'intervista a Canal Plus. Queste le sue parole: "Mi dispiace per lui perché vuole veramente tornare a giocare con la nazionale, è veramente ingiusto. E' da stupidi fare a meno di un giocatore del suo calibro, si potrebbe avere un attacco M'Bappé, Benzema, Griezmann, Dembélé, lasciarlo fuori dal Mondiale non ha senso per me ".