Il fratello del portiere della Roma Alisson, Muriel Becker, ha concesso un'intervista al Corriere dello Sport in cui ha parlato a lungo del futuro del fratello.



STA BENE A ROMA - "Il futuro lo sa solo Dio. Però lui sta molto bene alla Roma ed è concentrato sul presente. Alisson sa che la sua carriera dipende da quello che riesce a meritare giorno per giorno. Prima di parlare di questo c'è la Champions League. E il Mondiale".



DOPO IL MONDIALE? - Offerta del Real Madrid? Di queste cose si occupa il suo manager, Ze Maria. Certamente è pronto per un top club, perché ha tutto quello che serve a un portiere. Però mi creda, alla Roma sta bene. Lì si sente realizzato. e anche la Roma è una grande società.



RICONOSCENZA - "Alisson è grato alla società che lo ha seguito per molto tempo, ha investito sul suo talento e l’ha valorizzato: nel successo di Alisson c'è molto merito della Roma.Dove sarà dopo il Mondiale? Non lo so, andrebbe chiesto a lui. Di sicuro però non romperà con il club. Se andrà via, sarà perché conviene anche alla Roma".